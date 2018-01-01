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Скандал в Кривом Роге. Нацгвардейцы прошли по городу под советскими флагами

Вчера, 18:09
Кривой Рог < >
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1 / 4 Нацгвардейцы маршировали под советскими флагами (фото: 056.ua)

Военнослужащие НГУ приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков.

По поводу использования нацгвардейцами советской символики в Кривом Роге во время празднования 74-й годовщины освобождения города от нацистской оккупации в Национальной гвардии Украины назначено служебное расследование.

По сообщению Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины, 22 февраля военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков.

"Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровым назначено служебное расследование", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге появятся флаги "Новороссии".
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Кривой Рог, Нацгвардия, флаг, полиция, Юрий Аллеров
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