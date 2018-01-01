Скандал в Николаеве: полицейские жестоко избили парня, опубликованы фото и видео

У местного жителя медики диагностировали множественные травмы, в том числе — перелом костей таза.

В Николаеве молодой человек попал в больницу с многочисленными травмами после избиения полицейскими.

Все началось с того, что утром во вторник, 24 апреля, в отделение травматологии городской больницы скорой медицинской помощи госпитализировали местного жителя, у которого медики диагностировали множественные травмы, в том числе — перелом костей таза, сообщает Новости-N.

В интервью изданию, молодой человек рассказал, что накануне вечером он с компанией друзей проводил вечер в нескольких кафе в центре Николаева.

Выходя из одного из кафе, он заметил, что пьяные парни начали приставать к его сестре-подростку. Схватили ее и куда-то потащили. Он, естественно, вступился за сестру, кого-то из ее обидчиков даже ударил. Завязалась небольшая потасовка. Буквально через несколько минут появилась полиция.

Правоохранители, по словам парня, бросили его лицом об асфальт. Затем они посадили его в машину и повезли в райотдел полиции на ул. Декабристов. В машине его также били.

По прибытии в райотдел его продолжили избивать прямо в дежурной части. Молодой человек утверждает, что его били руками, ногами и даже надетыми на руку наручниками. Избивавших было четверо. Были ли это сотрудники патрульной полиции, парень не знает. После этого из рассказа парня выяснилось, что его посадили в полицейскую машину, вывезли куда-то за город и оставили.

Место, где его выбросили, оказалось Андрею совершенно незнакомым. Ходить он уже не мог — только ползти, и то превозмогая сильную боль. К утру ему удалось доползти до дороги, где его заметил водитель проезжавшего мимо микроавтобуса "Мерседес Вито". Он и вызвал скорую помощь.

В больнице, после предварительного обследования, Андрея огорошили диагнозом: перелом костей таза. Кроме того, у него множественные ссадины и ушибы, следы избиения на лице. На руках отчетливые следы от наручников.

Причем, пострадавший не отрицает, что во время задержания, вел себя довольно агрессивно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове задержанного мужчину жестоко избили в Сыховском отделении полиции.

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