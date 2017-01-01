Скандал в Николаеве. Стала известна причина крупной взятки главе ОГА

Поздно вечером 28 декабря директор аэропорта предлагал чиновнику денежные средства за продление трудового контракта.

Михаил Галайко погорел на крупной взятке Фейсбук М.Галайко

Подробности инцидента стали известны в ходе совместного брифинга Савченко и главного прокурора области Тараса Дунаса, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Отмечается, что поздно вечером 28 декабря директор аэропорта предлагал чиновнику денежные средства за продление трудового контракта в должности директора предприятия. Во время передачи первой части неправомерной выгоды в размере 700 тыс. грн, руководитель коммунального предприятия был задержан с поличным в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА.

По словам Дунаса, сейчас денежные средства изъяты и проводятся первоочередные следственные действия, планируется уведомление о подозрении в ч.3ст. 369 УК Украины.

Напомним, ранее в Затоке на взятке в 135 тысяч долларов поймали чиновника из сельсовета.