Скандал в Одессе. На марше националистов звучали антисемитские лозунги: видео

Перед собравшимися в Одессе выступила лидер местного "Правого сектора" Татьяна Сойкина.

На марше националистов звучали антисемитские лозунги

Антисемитские лозунги звучали в центре Одессы в парке имени Шевченко во время Марша украинского порядка, который прошел в канун трагических событий 2 мая.

Организаторами мероприятия выступили ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".

Во время выступления перед собравшимися выступила лидер одесского "Правого сектора" Татьяна Сойкина.

Она заявила: "Мы верим, мы уверены в том, что как в Одессе, так и в Украине наведем настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам, не олигархии".

Выступление Сойкиной встретили овациями, пишет ТСН.

Напомним, в ходе массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек и 247 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что беспорядки были организованы и умышленно спланированы.

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