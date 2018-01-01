Скандал в Одессе. Школьную учительницу обвинили в убийстве животного: фото

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1 / 2 Учительницу обвинили в убийстве животного (Facebook/Л.Плеской)

Кошка спала в траве и просто не успела убежать.

Школьную учительницу в Одессе подозревают в издевательстве и убийстве животного, сообщила участник волонтерской группы Animal-SOS-Odessa Елена Плеская.

Она рассказала в Facebook, что собака учительницы ООШ 27 Татьяны Терновой убила кошку, за которой присматривали активисты.

"Малышка спала в травке и просто не успела убежать, хватка собаки оказалась смертельной, а хозяйка стояла и спокойно смотрела на все. Ее буквально отбили у собаки ногами мимо проходящие люди. Она смогла только отползти до будки охранников, где ее всегда кормили. Хозяйке было совершено все равно на все что происходит и на то что она должна нести ответственность за свои поступки", — говорится в сообщении.

Глава департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич подтвердила, что женщина с фото действительно работает учителем в школе №27, но от дальнейших комментариев отказалась, передает 048.ua.

Напомним, ранее СМИ рассказали о живодере в Киеве.

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