Скандал в венгерском ресторане Киева: официанты отказались обслужить замминистра на украинском языке

Чиновница прокомментировала оживленную дискуссию вокруг языкового вопроса в соцсети.

Соцсети

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович возмущена действиями официантов венгерского ресторана "Угорський дім", которые категорично отказали обслуживать ее на государственном языке

По словам Федорович, ресторан расположен в центре Киева на улице Большая Васильковская.

"Только что в заведении под названием "Угорський дім" мне категорически отказали в обслуживании на государственном языке. Сразу — официант, а потом — администратор. Даже замечания и большие просьбы были безрезультатны. Еще раз — это была категорическая позиция работников заведения. Выводы делайте сами", — написала Федорович на своей странице в Facebook.

Кроме того, чиновница также прокомментировала оживленную дискуссию вокруг этого вопроса в соцсети.

"Должны ли официанты общаться на государственном украинском языке по желанию клиента — отвечу, как человек и как гражданин", — написала она.

"Как человека — меня возмутили сообщения некоторых авторов, которые являются крайне оскорбительными, а некоторые даже провокационными. Многие из них не являются моими друзьями. Такие сообщения были удалены, а доступ временно был ограничен для тех, кто не в кругу друзей. Упреки, а тем более провокации не будут иметь места на моей странице", — отметила Федорович.

"Как гражданка — мы живем в правовом государстве, и любая проблемная ситуация должна решаться в рамках правового поля. Поэтому в понедельник, 12 февраля, я отреагирую в соответствии с действующим законодательством. Для провокаторов сразу отвечу: речь не идет о наказании. Если те, кто нарушил мои права — готовы исправить критическую ситуацию в учреждении и обеспечить соблюдение прав граждан на достойное обслуживание — никаких вопросов у меня не возникнет. И, к слову, было бы очень интересно почувствовать в этом заведении колорит богатой венгерской национальной культуры.

Напомним, президент Украины Петр Порошенконамерен внести в Верховную Раду законопроект, который должен урегулировать использование украинского языка в сфере обслуживания.