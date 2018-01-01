Скандал в Виннице. Водитель получил кулаком в лицо от копа за отказ выйти из авто: видео

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1 / 2 Водитель проигнорировал требования копов и попытался от них скрыться (Скриншот)

Видео задержания в Сеть выложил очевидец происшествия.

В пятницу, 27 апреля, в Виннице состоялось судебное заседание по делу о задержании винницкими патрульными водителя Renault Megane Дмитрия Вороновича.

Видео задержания в Сеть выложил очевидец происшествия. Патрульные полицейские гнались за водителем, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы. В ролике видно, что в задержании мужчины участвовали полицейские из двух экипажей. Они заблокировали Renault на улице Черновола, выбежали из служебных машин, с применением силы вытащили водителя из авто, положили на асфальт и надели на него наручники.

Отметим, что при первой попытке задержания водитель проигнорировал требования полицейских и попытался от них скрыться, при этом один из копов заявил, что Воронович наехал ему на ногу.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Судья увидела состав нарушения в том, что водитель не выходил из авто, когда полицейские настойчиво требовали этого.

Как сообщает местное издание "20 хвилин", до того, как у моста на Тверской водителя задерживали, конфликт произошел на Киевской. Видео начале конфликта ни одна из сторон в открытом доступе не обнародовала. Патрульные полицейские, которые также были на заседании, в частности, отметили, что боди-камеры во время инцидента в них не работали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове задержанного мужчину жестоко избили в Сыховском отделении полиции.

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