Скандал в Житомире: живодер пристрелил собаку прямо из окна авто, видео 18+

Сначала джип проехал мимо собаки, лежавшей у дороги, однако затем авто вернулось.

В Житомире пристрелили собаку из окна авто donbass.ua

В Житомире разгорается скандал вокруг водителя внедорожника, который выстрелом из пистолета убил бродячую собаку.

На опубликованном видео видно, что сначала джип Nissan проехал мимо собаки, лежавшей у дороги. Однако затем авто вернулось задним ходом, а из водительского окна показалась рука с пистолетом, после чего произошло убийство животного.

Отмечается, что инцидент произошел в 21:38 понедельника, 18 июня по адресу ул. Дашкевича, 5.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Напомним, ранее в Одессе жестоко избили живодера, который убивал животных на глазах ребенка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram