Скандал в зоне АТО. Бойцы "Грузинского легиона" покинули 54-ю бригаду

Командир бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов.

Грузинские добровольцы на Донбассе Фейсбук "Грузинского Легиона"

С 20 декабря подразделение "Грузинский легион" в полном составе покинуло ряды 54-ю ОМБр ВСУ по причине некомпетентности командира Алексея Майстренко и его окружения.

"Сегодня проблема состоит в том, что командир 54 Бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов "Грузинского легиона", которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближенных. Сергей Федосенко и бывший представитель "Грузинского легиона" Зураб Чехелидзе систематически звонят в госпиталь раненым бойцам "Грузинского легиона", угрожая тяжело раненым отказом в лечении и депортацией, в случае разглашения ими незаконного приказа операции 16 декабря 2017 года", — говорится в сообщении "Грузинского легиона" в Facebook.

"Также командир 54 Бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов "Грузинского легиона" всю амуницию и личные вещи, собранные за 4 года АТО волонтерами (тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперских винтовок, личные вещи и транспортные средства "Грузинского легиона")", - добавили в подразделении.

Напомним, ранее сообщалось, что грузинские контрактники отжали у боевиков высоту на Светлодарской дуге.