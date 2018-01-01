Скандал во Львове: "открытый" Порошенко перинатальный центр построили с вопиющими нарушениями

На ошибки строителей указывали постоянно.

Порошенко "открыл" перинатальный центр еще в апреле president.gov.ua

Перинатальный центр во Львове, который более месяца назад приезжал открывать Петр Порошенко , до сих пор не заработал из-за того, что объект построили с вопиющими нарушениями.

К примеру, проход в приемное отделение сделали слишком узким – так, что туда не помещается каталка. Нашли и виновных, за строительные нарушения уволили четырех медиков.

Пять лет ремонтов и отложенных дедлайнов, и наконец на торжественное открытие приехал президент. Львовский перинальний центр открыли 20 апреля. Но высокопоставленные чиновники уехали, а кабинеты и палаты до сих пор пустуют. Принимать пациентов центр, как оказалось, не готов, потому что отремонтировали его с нарушениями. Их 22 мая обнаружила областная комиссия: где-то не работает кран, где-то затертая побелка. Есть и более серьезные проблемы: неправильно обустроили комнату для хранения наркотических веществ, рентген-кабинет и центральное стерилизационное отделение.

В приемной установили настолько узкие двери, где не вмещается каталка. Виновных нашли в тот же день. Бывшего главного врача, ее заместителя и двух заведующих отделений уволили с работы, мол, они не проследили за ремонтом, сообщает "Канал 24".

"Я — врач анестезиолог. Я знаю свою работу, я строительных работ не знаю, и думаю, что это перекладывание и делание врачей козлами отпущения в этой ситуации", — отметил врач-анестезиолог Александр Лехновский.

Уволенных врачей поддержали их коллеги. И пришли с пикетом к областной государственной администрации. В областной администрации медиков поддержали. Уже сейчас дверной проход расширили, в комнате, где должны хранить наркотические вещества, стены укрепляют металлическим каркасом, а вот стерилизационное отделение придется переделать.

"Нет должного подключения воды, нет смонтированных трапов, чтобы вода вытекала, нет надлежащего покрытия стен. Это должна быть водоэмульсионная краска, которая не смывается, которую можно мыть, или крыть то все плиткой", — отметил и.о. директора областного клинического перинатального центра Игорь Потапов.

Поэтому инструменты на стерилизацию перинатальный будет возить в другое медицинское учреждение. Между тем уволенные врачи отмечают: на ошибки строителей указывали постоянно. Даже жаловались в департамент на их работу. Теперь свое право работать в центре будут доказывать в суде.

Напомним, ранее результаты соцопроса засвидетельствовали, что украинцы недовольны ухудшением качества медицинского обслуживания.

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