Скандал во Львове с педагогом и депутатом, поздравившей Гитлера: женщина попалась на лжи

Представитель ВО "Свобода" в горсовете уверяет, что ее аккаунт взломали, однако ранее коллегам она сообщила, что публикацию удалила.

Марьяна Батюк уверяет, что с поздравлением Гитлера ее подставили Фото: Facebook/Марьяна Батюк

Скандал с участием учителя истории, замдиректора школы и депутата Львовского городского совета от партии "Свобода" Марьяны Батюк, которая в соцсети поздравила Адольфа Гитлера с днем рождения, обрастает новыми подробностями.

Как сообщается в сюжете ТСН, постфактум журналистам педагог сообщила, что информацию в Facebook она не постила, это сделали хакеры, чтобы очернить ее политическую силу.

"Я думаю, что это взлом моей страницы. Я точно этого не постила. Я считаю, что Гитлер преступник", — заявила она.

Однако инцидент приобрел общественный резонанс, поэтому в школе начали служебное расследование и вынуждены были отчитаться перед комиссией из городского отдела образования. В педагогических кругах приводят иные слова объяснения поступка Батюк, которые она ранее озвучила коллегам.

"Когда я увидела эту публикацию, я позвонила руководителю, и он сказал: да я разговаривал с учителем, и она сказала, ну, вы знаете, мне жаль, что я такое сделала, я уже удалила эту информацию. Фактически, они это подтвердили", — рассказала руководитель департамента образования Львовского горсовета Зоряна Довганык.

"Я националистка. Как историк знаю, что нацистский и коммунистический режимы - это два огня между которыми украинцы боролись. Гитлер-преступник!", - написала Батюк иную позицию на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Марьяна Батюк

Напомним, депутат Львовского горсовета от партии "Свобода" Марьяна Батюк опубликовала утром в пятницу, 20 апреля, на собственной странице в соцсети Facebook поздравление с днем рождения нацистского диктатора Адольфа Гитлера, в котором назвала его "большим человеком".