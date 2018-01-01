Скандал во Львове. В отделении полиции жестоко избили задержанного: фото

В прокуратуру Львовской области было подано заявление о совершении криминального правонарушения сотрудниками полиции.

Во Львове задержанного мужчину жестоко избили в Сыховском отделении полиции, а местная прокуратура не торопится расследовать это дело.

Как сообщил адвокат Георгий Поликовский, потерпевший был задержан в 10:00 1 апреля, доставлен в Сыховское отделение полиции Львова, а отпущен оттуда только около 3:00 2 апреля, несмотря на ограничения времени пребывания в отделении полиции.

В ночь на 2 апреля задержанный был жестоко избит. Адвокат публикует фотографии, на которых, по его мнению, четко видны следы дубинок, рассказал Поликовский в Facebook.

После избиения, 3 апреля мужчина обратился к адвокату, и в прокуратуру Львовской области было подано заявление о совершении криминального правонарушения сотрудниками полиции.

В приемной прокуратуры заявление приняли и обещали позвонить на следующий день. Учитывая, что на принятие решения о внесении ведомостей о правонарушении у прокуратуры по закону есть лишь 24 часа, ведомости в единый реестр внесены не были.

"Прокуратура Львовской области не предоставила направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы мужчине до сих пор. То есть, по непонятным причинам, человек, которого жестоко избили в помещении отделения полиции, работники полиции, не имеет возможности защитить свои права. А все потому, что работники прокуратуры Львовской области никоим образом не способствуют расследованию данного инцидента, игнорируют сроки рассмотрения вопроса о начале досудебного расследования и не предоставляют в связи с приведенным направление на судебно-медицинскую экспертизу", — возмущается адвокат/

Поликовский добавил, что работники прокуратуры Львовской области покрывают неправомерные действия сотрудников полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове охранники ресторана до смерти избили посетителя.