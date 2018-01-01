Скандал вокруг закона об образовании. Венгры Закарпатья опровергли договоренности с Гриневич

Венгры Закарпатья отрицают встречу с министром образования Украины.

На Закарпатье отрицают встречу с Лилией Гриневич "Прямий"

Венгры Закарпатья опровергают достижение договоренностей с министром образования Лилией Гриневич по закону об образовании, говорится в заявлении Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и Демократического союза венгров Украины (УМДС).

"В минувшую пятницу встречи с министром образования Украины представители венгерской общественности Закарпатья не проводили, поэтому, конечно, ни о чем не имели возможности договориться с ней", — говорится в заявлении, подписанном лидером КМКС и нардепом Ласло Брензовичем, лидером УМДС Ласло Зубаничем и председателем Закарпатского венгероязычного педагогического общества Илдико Оросом.

По данным Mukachevo.net, в минувшую пятницу, 23 марта в Берегово была встреча с венгерской общиной Закарпатья, но не с участием Лилии Гриневич, а ее заместителя Павла Хобзея. На этой встрече присутствовали не только представители венгерского нацменьшинства, но и закарпатские педагоги.

Отметим, что накануне заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что с венгерской общиной в Закарпатье было достигнуто взаимопонимание относительно языка обучения в школах.

Напомним, ранее официальный Будапешт прокомментировал украинский закон об образовании и назвала условия для начала диалога с Украиной.