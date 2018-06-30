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Скончался депутат трех созывов Рады

Сегодня, 11:19

В последние годы он боролся с тяжелой болезнью

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Владимир Заплатинский
Ушел из жизни народный депутат трех созывов Владимир Заплатинский.

Об этом пишут "Николаевские новости".

Заплатинский скончался в киевской больнице "Феофания" на 67-ом году жизни в субботу, 30 июня. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.  

Владимир Заплатинский был генеральным директором николаевского ПО имени С. М. Кирова, а также главой ОАО "Эвис".

Ранее сообщалось, что в Полтавской области на автодороге "Киев-Харьков" в дорожно-транспортном происшествии погиб помощник народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула - Сергей Маркаев.

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