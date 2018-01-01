Скончался на операционном столе. Стало известно о смерти известного украинского музыканта

Александра Переверзева забрали в больницу прямо с репетиции.

Скончался заслуженный деятель искусств Александр Переверзев

На операционном столе скончался известный украинский музыкант, хоровой дирижер и заслуженный деятель искусств Украины Александр Переверзев.

Артист скончался в Киеве во время сложной операции на сердце, ему было 67 лет, сообщила в Facebook его дочь Мария.

Переверзева забрали в больницу прямо с репетиции, ему стало плохо. Утром 27 апреля его привезли в Киевский кардиоцентр имени Амосова для проведения экстренной операции.

"Ночью его везли в Киев на реанимобиле жена и дочь, медсестра поддерживала капельницами физическое состояние. Он был очень слаб, но в сознании и очень мечтал добраться до спасительного Киева, верил во всесилие знаменитой больницы. Он давно жаловался на боли в сердце — работа хормейстера весьма нервная, сложная, эмоционально изнурительная. Два месяца назад он уже бывал здесь на диагностике, у него нашли расслоения сердечной аорты и рекомендовали безотлагательно сделать операцию", — рассказала близкая подруга семьи Леся Степовая.

Однако Переверзев умер спустя несколько минут после начала операции. У него осталась жена Наталья и дочь Мария.

Прощание с музыкантом состоится в воскресенье, 29 апреля в Свято-Преображенском соборе в Днепре.

Напомним, ранее сообщалось о смерти экс-басиста группы "Сектор Газа" Сергея Тупикина.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram