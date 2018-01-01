Скончался украинский поэт Иван Драч

Литератор умер во вторник утром в Киеве.

Иван Драч скончался Главред

Во вторник утром, 19 июня, в Киеве на 82-м году жизни умер украинский поэт, государственный и общественный деятель, первый председатель Народного руха Украины Иван Драч

Литератор скончался в Феофании, сообщил глава Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский "Громадському".

"К сожалению, это правда... В последние годы он много болел", — отметил собеседник.

Напомним, Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Тележинцы тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики. Первый сборник его стихов — "Соняшник" — вышел в 1962 году.

Явлением в украинской литературе стали его поэмы "Ніж у Сонці" (1961), "Смерть Шевченка" (1962), "Чорнобильська Мадонна" (1988). Поэт стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Был депутатом Верховного совета УССР, а позже и членом парламента независимой Украины, получил звание "Герой Украины". Жена писателя — Мария Драч (1946 года рождения), у них есть сын и дочь — Максим (1965 г.р.), а также Марьяна (1972 г.р.).

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