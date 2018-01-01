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Скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь": стали известны сроки строительства

Сегодня, 14:04

Информацию озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Поезд в Борисполь
Добраться до аэропорта или в Киев можно будет за 35 минут. Укрзалізниця
Кабинет министров Украины планирует полностью закончить строительство скоростной железнодорожной "ветки" с международным аэропортом Борисполь ("Воздушный экспресс") до конца декабря нынешнего года.

Соответствующее сообщение в пятницу,16 февраля, опубликовал украинский премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Снимок Гройсман
Twitter

Чиновник также отметил, что доехать до аэропорта из Киева на "Воздушном экспрессе" можно будет за 35 минут. Ориентировочная стоимость билета составит 80-120 гривен.

Также известно, что строительство ж/д сообщения между столицей Украины и аэропортом должно начаться не позже 1 июня нынешнего года. Длина маршрута составит 37,4 км.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гройсман рассказал, каким гражданам стоит ждать повышения пенсий.

 
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Украина, Киев, Борисполь, аэропорт, поезд, Воздушный экспресс
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