Скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь": стали известны сроки строительства

Информацию озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Добраться до аэропорта или в Киев можно будет за 35 минут. Укрзалізниця

Кабинет министров Украины планирует полностью закончить строительство скоростной железнодорожной "ветки" с международным аэропортом Борисполь ("Воздушный экспресс") до конца декабря нынешнего года.

Соответствующее сообщение в пятницу,16 февраля, опубликовал украинский премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Twitter

Чиновник также отметил, что доехать до аэропорта из Киева на "Воздушном экспрессе" можно будет за 35 минут. Ориентировочная стоимость билета составит 80-120 гривен.

Также известно, что строительство ж/д сообщения между столицей Украины и аэропортом должно начаться не позже 1 июня нынешнего года. Длина маршрута составит 37,4 км.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гройсман рассказал, каким гражданам стоит ждать повышения пенсий.