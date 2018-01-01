"Скорую" в лагерь не пускали: появились новые подробности об отравлении детей на Киевщине

Прокуратура Киевской области уже заявила, что пытается вернуть этот частный лагерь государству.

Появились новые подробности об отравлении детей на Киевщине. Facebook/Анатолий Виногродский

Симптомы у детей проявились около 7 утра в понедельник, пишет ТСН.

Около 15 часов дня туда прибыла "скорая" (кто ее вызвал – не уточняется), но на территорию лагеря ее не пустили. И лишь к вечеру сотрудники лагеря вызвали врачей из областной больницы, сообщив, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Самая сложная ситуация с 8-летней Марго: ее доставили в киевскую больницу "Охматдет" в коме. Остальные дети находятся в удовлетворительном состоянии. Их оставили в изоляторе лагеря. Часть из них родителям разрешили вечером забрать домой.

На территорию лагеря на данный момент никого не пускают. Причины отравления выясняют специалисты.

Как сообщили СМИ, "Славутич" принадлежит гражданской жене бывшего президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай.

Прокуратура Киевской области уже заявила, что пытается вернуть этот частный лагерь государству. По их данным, общество-арендатор провело его реконструкцию незаконно и оформило право собственности на детский лагерь безосновательно.

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