"Сластены-разведчики". Службе внешней разведки потребовались тысячи шоколадок, халва и зефир

Сладкие "гостинцы" планируется закупить через систему ProZorro.

Шоколад Reuters

Сотрудники украинской Службы внешней разведки объявила тендер на закупку около 12 тысяч шоколадок, халвы и зефира.

Такое сообщение опубликовал портал "Українськi Новини" со ссылкой на информацию из системы публичных закупок ProZorro.

Финальный срок подачи предложений по тендеру - 22 июня, а сами торги пройдут 25 июня.

Всего в СВР хотят закупить 13 394 штуки кондитерских изделий, из которых 11 984 - шоколадки и шоколадные батончики. Ориентировочная цена проект - 150 390 гривен.

Интересно, что в условиях тендера значится закупка шоколадок концерна "Roshen" в количестве 2 360.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины назначил главу Службы внешней разведки.

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