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Следом за Европой. Украинские власти хотят "шарахнуть" по РФ санкциями из-за Керченского моста

Сегодня, 14:03

Информация просочилась в СМИ от чиновников одного из министерств.

Мост
Крымский мост Reuters
Кабмин Украины намеревается запустить санкционный процесс против 19 юридических и 22 физических лиц из РФ, которые участвовали в возведении Керченского (Крымского) моста.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"МВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральным учреждениям РФ) и 22 физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста", − отмечают в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что чиновники из Евросоюза обложили Россию новыми санкциями из-за строительства Керченского моста.

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Теги:  
Украина, Кабмин, чиновники, санкции, Крымский мост, Керченский мост
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