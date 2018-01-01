Следственный эксперимент с "Молотом" подтвердил взрыв от двойного заряжания

В ходе эксперимента были проработаны разные версии случившегося.

Наиболее соответствовал признакам взрыва 6 июля взрыв после двойного заряжания УНИАН

Следственный эксперимент, проведенный с минометом "Молот", подтвердил предыдущие выводы Министерства обороны Украины по поводу причин взрыва миномета на Ровенском полигоне 6 июля; как и предполагалось, это оказалось двойное заряжание.

Об этом заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, передают Украинские новости.

"Было установлено, что, скорее всего, трагический случай произошел в связи с двойной зарядкой миномета в ходе проведения стрельб. При этом все акты технического состояния перед началом стрельбы свидетельствуют о том, что на начало выполнения заданий по назначению минометной батареи все оружие было в исправном состоянии", - сообщил он.

Замминистра указал, что в ходе эксперимента были проработаны разные версии случившегося, и полностью соответствующим всем признакам взрыва 6 июля оказалось именно двойное заряжание.

"В ходе двойного заряда миномета и подрыва последствия разрушения ствола миномета были точно такие же, как были в пятницу" - сообщил Павловский. ОН добавил, что министерство передало остатки четырех использованных для эксперимента и одного взорвавшегося минометов в распоряжение экспертов с целью анализа конструкторских особенностей и окончательного выяснения причин взрыва.

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Напомним, мы сообщали, что после инцидента на Ровенском полигоне, когда взорвавшийся миномет "Молот" убил троих и ранил девятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины, принято решение провести на этом же полигоне специальный следственный эксперимент, в рамках которого военные подорвут еще один миномет.

Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне.

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