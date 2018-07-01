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Слишком жирный и сладкий: президент Roshen признался в нелюбви к Киевскому торту

Сегодня, 11:25

По словам Москалевского, у многих иностранцев Киевский торт вызывает "дикое удивление".

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Киевский торт
Президент кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко, Вячеслав Москалевский признался, что не ест Киевский торт, потому что он слишком жирный и сладкий.

Об этом он заявил в интервью "Экономической правде".

"Я родился позже, чем Киевский торт. Он сделан под то время. Есть такая книга сталинских времен - "О вкусной и здоровой пище" или, например, ресторан "Спотыкач". Вот в этом стиле и Киевский торт. Честно говоря, он очень калорийный. Я не знаю, как его можно есть. Но да, он жив", - сказал Москалевский, отметив, что у многих иностранцев Киевский торт вызывает "дикое удивление": как можно есть такое жирное и сладкое блюдо?

При этом в ответ на вопрос о приостановке выпуска торта Москалевский заявил, что руководствуется фактором спроса.

"Если украинцы покупают, то я это произвожу. Но есть много вещей, которые люди вспоминают, но не покупают. Например, конфета "Гулливер", мы ее когда-то производили. Это очень дорогая конфета в производстве. Люди ее видели, бесплатно готовы были есть, а покупать - нет", - сказао он.

Основателем корпорации Roshen является Петр Порошенко. В состав корпорации входят предприятия в Украине, в Литве и Венгрии. После неудачных попыток продать долю в Roshen президент Украины в январе 2016 года передал ее в управление Rothschild Trust.

В июне Антимонопольного комитет оштрафовал Киевский булочно-кондитерский комбинат на 326 тысяч гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на аналогичную продукцию Roshen.

"Оштрафовано ООО "Киевский БКК" (г. Киев) на 326 052 грн за нарушение, предусмотренное статьей 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожего на оформление упаковки производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "РОШЕН", - сообщили в АМКУ.

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Теги:  
Рошен, Roshen, Вячеслав Москалевский, Петр Порошенко, Украина, деньги
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