Активист Майдана Бубенчик ответил на предъявленные обвинения

Иван Бубенчик был задержан на украинско-польской границе.

Иван Бубенчик в зале суда УНИАН

Подозреваемый в убийствах "беркутовцев" активист Майдана Иван Бубенчик заявил, что у него есть адвокат, которого он сам нанял, и поэтому он не нуждается в услугах защитника от государства.

Об этом Бубенчик сказал в начале заседания Печерского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения.

Его адвокат попросил суд время до завтра для ознакомления с подозрением, врученного Бубенчику. В свою очередь прокурор заявил, что часа на ознакомление с документом будет достаточно. После этого судья Печерского райсуда Вячеслав Пидпалый принял решение предоставить адвокату три часа для изучения материалов дела.

Как заявил журналистам в перерыве судебного заседания сам Бубенчик, он был задержан на украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини". Он собирался поехать в Польшу на полдня. Кроме того, подозреваемый отметил, что не признает вины в убийстве правоохранителей, которое ему хочет инкриминировать прокуратура.

На вопрос журналистов, признает ли он факт убийства правоохранителей, Бубенчик сказал: "Эти слова неадекватны реальности. Поэтому я не буду отвечать. Я защитник народа и уничтожаю врага, и уничтожал. Народ кто-то должен защищать. 20 февраля я делал все, чтобы они драпали отсюда, с Майдана...", — заявил Бубенчик.

Также он опроверг утверждение прокурора о том, что не являлся для проведения следственных действий.

"В 2016 году мои ответы устраивали прокурора, а сегодня он решил назначить меня подозреваемым", — сказал Бубенчик.

Кроме того, он выразил удивление по поводу того, что после двух повесток на допрос к нему применили принудительный привод.

Напомним, 3 апреля стало известно о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, которого подозревают в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской сообщил, что Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".

В свою очередь, в соцсетях отреагировали на задержание активиста Евромайдана Бубенчика.