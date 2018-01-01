Сложные погодные условия могут спровоцировать перебои с транспортом и электричеством – Мининфраструктры

В ведомстве сообщают о грядущих метелях, снегопадах и порывах ветра.

Украину ожидают сложные погодные условия Фото: fotostrana.com

Активные циклоны принесут 27 февраля в Украину значительное ухудшение погодных условий

Пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщает о снижении температуры воздуха, снежных заносах и чрезмерной ветрености.

"27 февраля ночью в южной части, днем в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы; на дорогах страны гололедица; минимальная температура ночью 15-22 ° мороза, в северо-западной половине местами 23-27 ° мороза", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, ожидаются перебои или полное прекращение движения транспорта, возможно нарушение в работе электросетей и объектов коммунальной сферы.

В Азовском и Черном море ожидаются высокие волны и обледенение суден.

Сообщается, что сложные погодные условия могут нарушить работу объектов инфраструктуры в течение суток. Уже с 28 февраля предполагается снижение температуры и осадков.

Напомним, по информации Гидрометеорологического центра, некоторых регионах Украины в понедельник, 26 февраля, ожидается до 18 градусов мороза.