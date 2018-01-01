Смерть бойца, срыв врагом полного "перемирия". В штабе АТО отчитались о ситуации на фронте

Сегодня на Донбассе боевики, в частности, открывали огонь из гранатометов.

Сегодня боевики пять раз нарушили полное "перемирие", отметили в штабе АТО Скриншот видео с youtube.com

В субботу, 24 марта, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики пять раз срывали полное "перемирие", обстреляв позиции Вооруженных Сил Украины.

В одной из бригад, по предварительным данным, в результате неосторожного обращения с боеприпасами, погиб боец, а еще один — ранен, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении террористы вели огонь из гранатометов по укреплениям в районе Каменки.

Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник трижды применил по защитникам Лебединского. На Луганском направлении из стрелкового оружия обстрелял позиции вблизи Счастья.

"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", — отметили в ведомстве.

Сегодня боевики пять раз нарушили полное "перемирие", отметили в штабе АТО Скриншот с facebook.com/ato.news

Ранее в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке страны погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.