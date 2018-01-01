"Смерть — это новое рождение". Стали известны подробности самоубийства режиссера Кантера

Леонид Кантер позиционировал себя как язычник, а не как христианин, для которых самоубийство считается тяжелейшим грехом.

Стали известны подробности самоубийства Леонида Кантера "Громадське"

Застрелившийся на Черниговщине режиссер Леонид Кантер сделал свой осознанный выбор, который не считал трагическим сообщила его близкий друг, режиссер Екатерина Мизина.

"Леонид Кантер решил попутешествовать дальше. Это его выбор, и он вовсе не считал его трагическим. "Смерть — это новое рождение". Подробности о прощании позже", — написала она в Facebook.

Как пишут "Факты" двое братьев Леонида Кантера Глеб и Дмитрий и их мать вылетают в Украину из Израиля. О месте и времени проведении похорон украинского режиссера будет сообщено позже.

По словам друга режиссера Александра Чуба, Кантер оставил родным предсмертную записку.

Также отмечается, что Леонид позиционировал себя как язычник, а не как христианин, для которых самоубийство считается тяжелейшим грехом, и не крестил своих детей.

Напомним, тело Кантера обнаружили в селе Обирок Борзнянского района Черниговской области. Режиссеру было 38 лет.

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