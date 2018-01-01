Смерть героя АТО Волошина: Нацполиция завела дело на основе "мониторинга СМИ"

Правоохранители расследуют дело по статье о доведении до самоубийства.

Ранее называлось пять версий смерти Владислава Волошина. Скриншот видео с youtube.com

Полиция открыла уголовное производство по делу о гибели исполняющего обязанности председателя Николаевского аэропорта, военного летчика Владислава Волошина.

"Учитывая информацию, полученную путем мониторинга СМИ, следователи уже внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по ст. 120 Уголовного кодекса Украины – "Доведение до самоубийства", – сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Напомним, Владислав Волошин выстрелил в себя 18 марта в Николаеве. СМИ писали, что герой АТО совершил суицид в 13:30, а умер около 15:00, когда приехали медики, был жив, общался с ними. В полиции назвали пять версий случившегося.