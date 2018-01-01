Смерть после комы. В Киеве чиновник НАБУ совершил ДТП, стали известны подробности

Экспертизы должны установить все обстоятельства ДТП и наличие нарушений со стороны водителя.

Чиновник НАБУ совершил ДТП в Киеве Главред

Глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП , в результате которого 23-летняя студентка столичного ВУЗа попала в больницу и после недельной комы скончалась.

"2 апреля, около 23.30, в Киеве на улице Васильковской руководитель подразделения детективов НАБУ совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного ВУЗа попала в больницу и после недельной комы умерла. ... В настоящее время СОК удалось узнать, что по данному факту сразу было начато служебное расследование и зарегистрировано уголовное производство № 12018100000000322 (ч.2 ст.286 УК), которое по решению прокуратуры, расследует Национальная полиция. НПУ должна провести автотехническую и другие экспертизы", — говорится в сообщении Совета общественного контроля НАБУ.

Как отметили в управлении внутреннего контроля Бюро, детектив в течение всего этого времени оказывал финансовую помощь пострадавшей и способствовал проведению объективного расследования. По результатам служебного расследования было установлено, что работник НАБУ был трезв, не сопротивлялся правоохранитлям, сразу после наезда вызвал скорую, полицию и сообщил внутреннему контролю.

"Мы связались со следователем, который ведет это дело, и он подтвердил, что расследование происходит без давления со стороны НАБУ. Запланированные автотехническая и другие экспертизы, которые должны установить все обстоятельства ДТП и наличие нарушений со стороны водителя. Управление внутреннего контроля ожидает заключения этих исследований для возобновления служебного расследования", — говорится также в заявлении.

Совет общественного контроля НАБУ призывает Национальную полицию безотлагательно и объективно расследовать это дорожно-транспортное происшествие, а работника НАБУ полностью сотрудничать со следствием. Также просим свидетелей этой трагической аварии обратиться в полицию и дать показания для установления всех обстоятельств происшествия. НАБУ же должно немедленно отреагировать в случае выявления нарушений в действиях детектива и применить к нему справедливое наказание.

СОК НАБУ будет контролировать это дело и просит семью потерпевшей и всех сообщать, если станет известно о каких-либо попытках влияния на следствие или других нарушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове произошло масштабное смертельное ДТП.