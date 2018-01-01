"Смерть России". В Киеве националисты разбили окна в офисах Россотрудничества и банков РФ

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1 / 3 В Киеве разбили окна в офисах РФ (фото: Украинская правда)

Участники акции прошли по центральным улицам Киева.

В воскресенье, 18 февраля, в Киеве представители националистических организаций — ОУН, "Белый молот", "Социал-национальная ассамблея", "Черный комитет", "Комитет освобождения политзаключенных" — провели акцию под названием "Смерть России".

Участники собрания в количестве до 100 человек прошли по центральным улицам города в представительство Россотрудничества (Федеральное агентство РФ по делам СНГ, россиян, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

Активисты утверждают, что Россотрудничество является учреждением, подконтрольным российской ФСБ, сообщает УНИАН.

Перед началом шествия лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский попросил участников не устраивать столкновений с правоохранителями.

"Мы хотим нашему извечному врагу еще раз напомнить, что его ни в Киеве, ни на Донбассе, ни по всей Украине никто не ждет. Возможно, его ждет власть — финансовые учреждения московских оккупантов, которые работают (в Украине), банки, штабы коллаборационистов, Россотрудничества, — против кого мы призываем всех выступить", — заявил Коханивский.

Участники шествия, которые требуют, чтобы с Украины "убирались российские учреждения", начали движение с Майдана Незалежности. По дороге участники шествия бросили несколько камней в окна отделения "Альфа-Банка" на Крещатике, которое тщательно охранялось правоохранителями.

По проезжей части Владимирского спуска активисты, которые скандировали лозунги "Долой филиал ФСБ", "Крым, Донбасс и Кубань это Украина", вышли на улицу Сагайдачного, где забросали камнями и разбили окна отделения Сбербанка. Позже они также забросали камнями еще одно отделение "Альфа Банка", но металлопластиковые окна не поддались.

Здание Россотрудничества, расположенное на улице Борисоглебская, 2, участники забросали яйцами и камнями и разбили стёкла. Правоохранители никого не задержали и не предпринимали каких-либо действий к активистам, бросавшим камни.

Участники мероприятия пояснили, что учреждение Россотрудничества замечена в противоукраинской деятельности и пропаганде "русского мира". Они утверждают, что, если государство Украина не в состоянии закрыть такие учреждения, так это "сделают обычные украинцы".

Колонна возвращалась на Майдан в сопровождении большого количества правоохранителей в полной защитной экипировке — шлемах и бронежилетах.

Напомним, ракануне члены организации "С14" уже побывали в здание Российского центра науки и культуры в Киеве.