Смертельная боевая задача. На Донбассе силы АТО понесли новые потери

Вчера на востоке нашей страны террористы несколько раз открывали огонь.

В зоне АТО снова погиб защитник Украины Reuters

зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки — 11 марта, боевики четыре раза нарушили полное "перемирие", обстреляв позиции украинских воинов.

Во время выполнения боевых задач погиб один наш защитник, а еще трое — получили ранения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе Троицкого, Луганского и Новозвановки.

На Донецком направлении террористы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли бойцов в районе Верхнеторецкого.

Ранее в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке страны погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.