Смертельная боевая задача. Стало известно, из-за чего силы АТО понесли потери

Пострадавших бойцов доставили в медучреждения.

В зоне АТО украинские военные подорвались на взрывном устройстве

В пятницу, 30 марта, в зоне АТО на Донбассе во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, а трое — были ранены в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Пострадавших воинов доставили в медучреждения, где им оказывается вся необходимая помощь, рассказал на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам спецоперации, полковник Дмитрий Гуцуляк.

"… с грустью сообщаем, что во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский военнослужащий, еще трое наших защитников получили ранения", — отметил он.

Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что в зоне спецоперации 30 марта террористы 32 раза нарушили "пасхальное перемирие", обстреляв позиции украинских воинов, ранен один боец, а еще защитники Украины несли потери во время выполнения боевых задач.