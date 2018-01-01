Смертельная боевая задача. В штабе АТО поделились плохой новостью с фронта

Вчера на Донбассе боевики десятки раз открывали огонь.
Во время выполнения боевых задач один наш защитник погиб, а трое — получили ранения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
На Донецком направлении противник применил 82-мм минометы, гранатометы и противотанковую управляемую ракету по укреплениям вблизи Талаковки, бил из гранатометов в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, шахты "Бутовка", Лебединского и Широкино.
Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки атаковал укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, враг из стрелкового оружия вел огонь по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.
На Луганском направлении злоумышленники применили гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам в районе Луганского. Из гранатометов террористы били и у Катериновки.
Ранее сообщалось, что в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения на время пасхальных праздников — с 30 марта.
Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке страны погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.