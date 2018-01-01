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Смертельная засада. В штабе ОС раскрыли подробности о потерях ВСУ на Донбассе

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Диверсионно-разведывательная группа боевиков была уничтожена.

АТО, Донбасс, ВСУ, военные, БМП
На Донбассе уничтожена ДРГ боевиков Фейсбук 93 ОМБР
Бронегруппа украинских войск попала в засаду в Донецкой обьласти, неподалеку от оккупированной Горловки.

При этом диверсионно-разведывательная группа боевиков была уничтожена, однако один военнослужащий ВСУ погиб в бою, сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец.

"Вчера вечером, около 20 часов, бронегруппа объединенных сил на БМП, которая патрулировала определенный район между опорными пунктами на Горловском направлении, попала в засаду. После короткого огневого столкновения, при поддержке огнем из соседних опорных пунктов, диверсионно-разведывательная группа оккупантов была уничтожены. Во время боевого столкновения, к сожалению, один наш воин погиб и двое получили ранения. Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", — сказал представитель пресс-центра.

Напомним, ранее сообщалось, что силы ООС вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, уничтожив вражеский командно-наблюдательный пункт.

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ООС, Донбасс, боевики, силовики, потери, раненые, погибшие
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