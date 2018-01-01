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Смертельное ДТП в Харькове. Стало известно решение суда по Зайцевой

Вчера, 18:12

Также известно, что судьи удовлетворили ходатайство стороны обвинения.

Зайцева и Дронов
Елена Зайцева и Геннадий Дронов в зале суда newsroom.kh.ua
В Харькове Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил рассмотрение по сути дела о смертельном ДТП на 14.00 19 февраля нынешнего года.

Такое сообщение в среду, 7 февраля, опубликовал портал "Сегодня".

Кроме того, судьи приняли решение о продлении меры пресечения подозреваемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 7 апреля без права внесения залога.

Напомним, ДТП произошло 18 октября прошлого года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.Также ранее стало известно о том, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за эту автоаварию.
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Украина, Харьков, Зайцева, Дронов, суд
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