Смертельное ДТП в Харькове. Стало известно решение суда по Зайцевой

Также известно, что судьи удовлетворили ходатайство стороны обвинения.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов в зале суда newsroom.kh.ua

В Харькове Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил рассмотрение по сути дела о смертельном ДТП на 14.00 19 февраля нынешнего года.

Такое сообщение в среду, 7 февраля, опубликовал портал "Сегодня".

Кроме того, судьи приняли решение о продлении меры пресечения подозреваемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 7 апреля без права внесения залога.

Напомним, ДТП произошло 18 октября прошлого года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.Также ранее стало известно о том, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за эту автоаварию.