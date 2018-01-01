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Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал Зайцеву и Дронова. Адвокат Зайцевой с этим согласился

Сегодня, 15:02

Защита Геннадия Дронова настаивала на избрании ему более мягкой меры пресечения.

Зайцева и Дронов
newsroom.kh.ua
Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, ставших виновниками смертельного ДТП в Харькове, оставили под арестом как минимум до начала лета, конкретно до 1 июня.

Обвинение требовало содержать водителей под стражей, пишет Украина Online. Его поддержали пять представителей потерпевших, а также адвокат Елены Зайцевой. Последний – с некоторыми оговорками, адвокат Елены Зайцевой.

"Я считаю, что риски в ходатайстве просто перечислены, но не доказаны. Однако, учитывая резонанс дела и чувства пострадавших, мы не будем возражать против позиции прокуратуры", - заявила адвокат Юлия Козырь.

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В то же время защита Геннадия Дронова настаивала на избрании ему более мягкой меры пресечения – домашнего ареста с ношением электронного браслета, так как, по мнению адвоката, обвинители не доказали риски, связанные с его пребыванием на свободе.

Напомним, Зайцева попросила прощения у потерпевших. При этом она поклялась, что никогда не сядет за руль.

Ранее стало известно о том, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за эту автоаварию.

В полиции заявили, что водитель Volkswagen выехал на запрещающий сигнал светофора. Дронов отметил, что во время ДТП был сосредоточен на пешеходном переходе.
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Украина, Харьков, Елена Зайцева, суд, арест, Геннадий Дронов
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