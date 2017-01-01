Смертельный обстрел автобуса под Волновахой. Опубликованы фото с места трагедии

Погиб мужчина 57 лет, ранение в шею так же получил еще один мужчина.

Опубликованы фото пассажирского автобуса, который был обстрелян под Волновахой в зоне проведения АТО, в результате чего погиб человек.

Соответствующие фото размещены в группе "Донецк - Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР" в соцсети.

"Погиб мужчина 57 лет, ранение в шею так же получил еще один мужчина 66 лет", — сказано в сообщении.

Напомним, в штабе АТО заявили, что в "серой" зоне вблизи КПВВ "Еленовка" боевики обстреляли пассажирский автобус, в результате обстрела погиб гражданский, еще один человек получил ранения.