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Смертельный обстрел автобуса под Волновахой. Опубликованы фото с места трагедии

Вчера, 22:36
Автобус, Волноваха, Еленовка < >
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Погиб мужчина 57 лет, ранение в шею так же получил еще один мужчина.

Опубликованы фото пассажирского автобуса, который был обстрелян под Волновахой в зоне проведения АТО, в результате чего погиб человек.

Соответствующие фото размещены в группе "Донецк - Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР" в соцсети.

"Погиб мужчина 57 лет, ранение в шею так же получил еще один мужчина 66 лет", — сказано в сообщении.

Напомним, в штабе АТО заявили, что в "серой" зоне вблизи КПВВ "Еленовка" боевики обстреляли пассажирский автобус, в результате обстрела погиб гражданский, еще один человек получил ранения.
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АТО, Донбасс, обстрелы, боевики, силовики, раненые, погибший, автобус
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