Сметана не поможет. Супрун поведала, как лечить ожоги

Рану следует обработать прохладной водой или водой комнатной температуры.

Супрун поведала, как лечить ожоги УНИАН

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун дала советы о том, как лечить ожоги.

Она напомнила, что старые методы – обработать ожог растительным маслом, листьями алоэ или сметаной - могут только усугубить ситуацию, а не помочь. Кроме того, она отметила, что интенсивность боли не всегда отражает то, насколько сильным является ожог, иногда даже очень серьезный ожог может быть относительно безболезненным.

Рану следует обработать прохладной водой или водой комнатной температуры. Нельзя к ожогу прикладывать лед, а также обрабатывать рану кремами или жирными веществами. Также потерпевшему следует дать попить, чтоб уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания. Можно дать обезболивающий препарат. Рану следует закрыть стерильной повязкой.

К врачу следует обращаться в случае сильного ожога, глубокой раны, если ожог вызывает бледность или обугленность кожи. А также при любых проявлениях инфицирования, возникновения неприятного запаха из раны, написала Супрун в Facebook.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Напомним, ранее Супрун "разрушила" миф о профилактике глистов.

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