СМИ нашли у дочери Гройсмана фирму в Лондоне

Юлия работает солисистером в компании "Gvc Marketing (UK) Limited", которая занимается игорным бизнесом.

Владимир Гройсман

Дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Юлия в мае 2017 зарегистрировала в Лондоне собственную фирму "2100 consultancy ltd".

Как сообщают "Наші гроші" со ссылкой на британский реестр "Companies House", Юлия Гройсман является директором и единственным владельцем этой фирмы с уставным капиталом в размере 1 фунт стерлингов, а сама фирма зарегистрирована на Stamford Square, 2, SW15 2BF.

Видом деятельности фирмы указано "Solicitors" - категория адвокатов в Великобритании, которые готовят судебные материалы для баристеров - адвокатов высшего ранга. Сама Юлия работает солисистером в компании "Gvc Marketing (UK) Limited", которая занимается игорным бизнесом.

Ранее, комментируя возможное введение Россией санкций в отношении украинских физических и юридических лиц, премьер-министр страны Владимир Гройсман назвал меры бессмыслицей.

"Мы не боимся их решений. Мы в любом случае будем жесткими против агрессора. Мы будем больше принимать мер, в том числе на международной арене, чтобы каждый был наказан за свои преступления. А вводить санкции против Украины - это просто бессмыслица, которой я не удивляюсь", - заявил он.

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