СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Ноздровской

Задержаный мужчина приходится отцом водителя, который сбил насмерть сестру Ноздровской.

Как сообщили источники в правоохранительных органах изданию Insider, задержаный мужчина приходится отцом Дмитрию Россошанскому— водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской — Светлану Сапатинскую.

Ранее правоохранители сообщили, что задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Однако его имя не раскрывалось.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Полиция отрабатывает четыре версии убийства.

Как известно, юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".