СМИ рассказали, как в Крыму местные жители отметили Новый год по киевскому времени

В Севастополе люди запускали в небо желтые и голубые воздушные шары.

В Севастополе также запускали фейерверки, прохожие на своих смартфонах слушали новогоднее поздравление Петра Порошенко Скриншот видео с ru.krymr.com

В новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в захваченном Россией Крыму в разных городах местные жители устроили фейерверки, отмечая Новый год по киевскому времени.

В Керчи люди запускали их приблизительно с часу до половины второго ночи по местному времени (с полуночи до половины первого по Киеву), пишет Крым.Реалии со ссылкой на данные собственного корреспондента.

В Бахчисарае местные жители снимали на видео фейерверки, которые запускали после наступления Нового года по украинскому времены. В Севастополе в новогоднюю ночь люди также взрывали петарды и запускали фейерверки.

В центре города можно было увидеть прохожих, которые на своих смартфонах слушали новогоднее поздравление президента Петра Порошенко. "Некоторые севастопольцы запускали в небо желтые и голубые воздушные шары", — говорится в статье.

Напомним, на материковой части Украины в новогоднюю ночь в ряде городов прошли праздничные мероприятия. В частности, в центре Киева на Софийской площади возле главной елки был концерт.