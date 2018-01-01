СМИ узнали, как в зоне АТО военные испортили планы диверсантам боевиков

Бойцы отогнали вражескую ДРГ огнем, в рядах противника есть раненые.

В зоне АТО был бой между военными и диверсантами боевиков Reuters

зоне АТО на Донбассе между украинскими военными и диверсионно-разведывательной группой террористов произошел бой, несколько врагов получили ранения.

Наши воины испортили планы вражеской ДРГ на южном участке фронта — встретили ее передвижение огнем, противник отступил, пишет ТСН со ссылкой на слова бойцов.

"Перед перемирием завязывают войну. Могут отработать из тяжелой артиллерии", — рассказал воин с позывным "Меч".

Напомним, 19 января после обеда в зоне АТО — у села Широкино (находится под Мариуполем) Донецкой области украинские военнослужащие заметили диверсантов боевиков, когда расстояние стало критически близким, они отогнали противника огнем из стрелкового оружия. Во время атаки был ранен один террорист, враг оставил его на поле боя.