СМИ узнали о готовящихся подозрениях для двоих нардепов и министра

В отношении Сергея Лещенко продолжается расследование о покупке им квартиры в центре Киева.

Прямий

Издание Insider сообщило, что антикоррупционные органы готовят подозрения для народных депутатов Вадима Рабиновича и Сергея Лещенко, а также для главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

"Подозрение по Омеляну на финальном этапе. Также готовят подозрение по Лещенко и собирают материалы на подозрение Рабиновичу", - цитирует издание источник в правоохранительных органах.

Национальное антикоррупционное бюро на протяжении года изучает материалы о проживании Омеляна в доме, оформленном на родственницу его жены.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в начале года открыла уголовное дело по факту незаконного обогащения депутата парламентаВадима Рабиновича из-за внесения недостоверных данных в его электронную декларацию. Так, Рабинович не указал в декларации за 2015-2016 годы право пользования домом и земельным участком в Козине Киевской области, в котором проживал в 2015-2016 годах, а также расходы и договоры, связанные с арендой дома и земли, а также страховые взносы.

В отношении Сергея Лещенко продолжается расследование о покупке им квартиры в центре Киева.

Ранее СМИ сообщили, что Главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому аннулировали американскую визу.

Также стало известно, что Холодницкий якобы должен был недавно лететь на мероприятие в США, где принимал участие и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, но из-за отмены визы визит не состоялся.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram