Снегопады и гололед. Синоптики предупредили: Украину атакуют два циклона

На территории юга и востока Украины будут сильные снегопады.

Украину атакуют два циклона svit24.net

В воскресенье погоду в семи регионах Украины будут определять два активных циклона, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Менее активный из этих циклонов пройдет по южным районам Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и принесет с собой дожди, а в Харьковской, Днепропетровской и северных районных Николаевской областей выпадет снег. Следом мощный циклон, который будет двигаться с северо-запада Черного моря, принесет снег сразу на три дня – с 21 по 23 января, сообщает ТСН.

"Если подытожить, то на территории юга и востока Украины будут сильные снегопады. Например, на севере Луганской области общее количество осадков может достигать 50 мм. В остальных областях количество осадков будет от 20 до 40 мм. Больше всего снежного покрова сформируется в восточной половине Харьковской и Днепропетровской областей, в северной половине Луганской области, на севере Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. В этих регионах высота снежного покрова может достичь 30 и даже 40 см дополнительно к тем 5-8 см, который есть в настоящее время", — пояснил главный синоптик страны.

Кульбида также отметил, что возможны налипание мокрого снега и гололед, но не в стихийной силе, потому что скорость ветра не должна превышать 20-25 м/сек. "В отличие от предыдущего периода эта ситуация будет отличаться растянутостью во времени. Вместо суток это будет трое суток, и даже будут небольшие перерывы в возникновении неблагоприятных погодных условий", — указал директор Укргидрометцентра.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Украине существенно ухудшится погода.