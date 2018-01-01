Снегопады и метели. Украинцев предупредили об ухудшении погоды

В большинстве областей — порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды фото: sai.gov.ua

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий, в большинстве регионов, кроме северных, ожидается снег и метель.

На Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях — сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег, сообщили в Укргидрометцентре.

В большинстве областей — порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.

Прогноз погоды на 18 марта meteo.gov.ua

18 — 19 марта в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

19 марта — снегопады, метели, на дорогах гололедица. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях — сильный снег, снежные заносы.

Прогноз погоды на 19 марта meteo.gov.ua

В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях - мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", — заявили в ГосЧС.

Напомним, ранее киевлян предупредили о новых снегопадах и посоветовали "приготовить лопаты".