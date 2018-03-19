Снегопады, сильный ветер. Синоптик предупредила: к Украине подходит новый циклон

В Киеве завтра будет прыгать атмосферное давление, подчеркнула Диденко.

В Украине ожидаются снегопады и морозы, отметила синоптик Reuters

Синоптик Наталья Диденко заявила, что уже во вторник, 20 марта, на подходе к Украине очередной циклон с юга, опять ожидаются снегопады, усиление ветра и метели.

Циклон начнет шествие по стране с юго-запада — Одесская, Николаевская, Винницкая, Черновицкая области, рассказала эксперт в эфире Espreso.TV.

"Далее он будет перемещаться в северо-восточном направлении, постепенно охватывая практически всю территорию Украины. Это значит опять снегопады, усиление ветра, метели, на юге, где температура буди выше, снег превращаться в мокрый снег", — отметила синоптик.

По ее словам, температура воздуха будет оставаться низкой: на протяжении дня -2... - 8 градусов, на севере до -10, ночью на севере, северо-востоке может достигать -14, местами в Черниговской, Сумской, на севере Киевщины способна опуститься до -18.

"В Киеве завтра почувствуем влияние циклона, будет прыгать атмосферное давление, температура будет оставаться низкой, в столицу подойдет снег с порывистым ветром", — добавила Диденко.

Ранее начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко сообщила, что в нашей стране весеннее потепление ожидается с 27 марта, а до 26 числа интенсивное нарастание тепла не предвидится.