Снежные заносы и коммунальщики "по вызову". Журналисты показали, как Киев буксует в сугробах

Почищены только главные пути и дворы элитных домов.
Чиновники жалуются, что для оперативной уборки большого города им не хватает техники, однако журналисты застали "дефицитные" машины за другими делами, говорится в материале ТСН.
Жители дома на Радужной пережили экстренную ситуацию – там 35-летний мужчина выпрыгнул с 14-го этажа. Но ни скорая, ни полиция не могли добраться до места событий за нерасчищенными сугробами на дорогах. Проблемы со снегом на дорогах присущи сейчас всем районам столицы — водители буксуют, пешеходы еле продвигаются сквозь сугробы. "Ноги мокрые, я упала уже три раза, ноги выворачиваются! Ужасно", — сетуют киевляне.
Почищены только главные пути и дворы разве что элитных домов. Но если возле дома власть имущих на Грушевского 9-А убрано, то сразу за шлагбаумом люди вязнут в снегу. За пол дня разъездов Киевом журналисты видели коммунальщиков лишь под Верховной Радой и на центральных бульварах Шевченко и Леси Украинки.
Владелица магазина Мария сразу уточняет — это она убирает, потому что в интернете нашла фирму, заказала трактор за 7 тысяч гривен, который наконец разгреб завалы вокруг ее рабочего места. "Куча снега, никто не убирает. У нас магазин работает круглосуточно, техника, которая проезжала здесь ночью — мои девушки просили убрать сугробы, а они говорят, что это не их дорога", — пояснила она.
Напомним, ранее синоптик рассказала, когда прекратятся снегопады.