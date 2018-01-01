"Собаки лают, караван идет". Дмитрий Ярош встал на защиту губернатора Савченко

Народный депутат Украины заявил, что глава Николаевской ОГА вынесет давление, которое на него оказывается.

Бывий лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош поддержал губернатора Николаевской области Алексея Савченко, на которого в соцсетях обрушились критика и обвинения в прямой или косвенной вине

"Алексей, брат! Идя на должность председателя Николаевской ОГА, ты знал, что берешь на себя тяжелый крест... Вот и сейчас Бог дает тебе еще одно испытание. Уверен, что ты его с достоинством выдержишь, ты - боец. Знай, что мы, добровольцы, ценим все, что ты делал и делаешь для утверждения и развертывания добровольческого движения как на фронте, так и в тылу. И чтобы там ни было, мы будем идти в одной скамье до Победы, до получения Украинского Самостоятельного Соборного Государства. Ведь, собаки лают, а караван идет...", - написал Ярош на своей странице в соцсети Facebook.

Он также призвал Савченко не оправдываться в ответ на обвинения, и не обращать внимания на митинги, которые проходили под стенами Николаевской ОГА с целью отставки губернатора и начале независимого расследования Волошина.

"Просто делай то, что должен", - призвал Ярош в постскриптуме.

В ответ Савченко поблагодарил нардепа за поддержку: "Спасибо тебе, брат", - написал он.

Напомним, Владислав Волошин выстрелил в себя 18 марта в Николаеве в собственной квартире, в момент, когда дома находилась его семья. Героя АТО срочно госпитализировали, но в больнице скорой медицинской помощи он скончался.

Позже в сети появилась переписка погибшего, в которой Волошин писал знакомому о том, что намерен уволиться с работы. Жена погибшего созналась, что в последнее время супруг был замкнут и говорил о неприятностях на работе.

В расследубщей дело полиции назвали пять версий случившегося.

Утром 21 марта в Николаеве прошла церемония прощания с Волошиным.