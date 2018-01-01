Собчак собралась приехать в Крым: стала известна реакция СБУ

Информацию озвучила спикер украинской спецслужбы Елена Гитлянская.
Соответствующее сообщение опубликовал портал "Крыминформ" со ссылкой на информированный источник.
"По плану 27–28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом. Есть негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины", – сообщил источник.
Позднее стало известно, что сотрудники СБУ не намерены мешать поездке Собчак − если она будет следовать законам Украины.
"Если она не будет нарушать правила пересечения, если она не будет ничего говорить, что вредит национальным интересам Украины, то при чем здесь СБУ?" – цитирует "Обозреватель" спикера украинской спецслужбы Елена Гитлянская.
Напомним, ранее стало известно о том, зачем Собчак ездила в Крым после аннексии.
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