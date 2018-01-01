Собчак собралась приехать в Крым: стала известна реакция СБУ

Информацию озвучила спикер украинской спецслужбы Елена Гитлянская.

Ксения Собчак Reuters

В ближайшее воскресенье, 28 апреля, известная телеведущая, светская львица и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак прибудет в аннексированный полуостров Крым со стороны материковой Украины − ради участия в бизнес-тренинге.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Крыминформ" со ссылкой на информированный источник.

"По плану 27–28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом. Есть негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины", – сообщил источник.

Позднее стало известно, что сотрудники СБУ не намерены мешать поездке Собчак − если она будет следовать законам Украины.

"Если она не будет нарушать правила пересечения, если она не будет ничего говорить, что вредит национальным интересам Украины, то при чем здесь СБУ?" – цитирует "Обозреватель" спикера украинской спецслужбы Елена Гитлянская.

Напомним, ранее стало известно о том, зачем Собчак ездила в Крым после аннексии.

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