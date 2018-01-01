"Собирали митинги, звали Путина". В Херсоне граждан обвинили в создании органов власти

Херсонцы якобы создали свои печати, с помощью которых выдавали документы.

Сепаратисты создали орган самоуправления Фото: owoman.ru

В Херсоне пророссийски настроенные граждане организовали орган самоуправления, который имеет все законные полномочия и беспрепятственно функционирует

"Сепары в Херсоне изготовили гербовые печати и образовали свои органы власти. Выдают справки, предоставляют платные административные услуги. Мы неоднократно обращались в прокуратуру. Прокуратура не видит преступления в этом", - сообщила в Facebook управляющая делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк.

По словам чиновницы, членами этой организации являются люди, которые в 2014 году звали Россию, собирали митинги, вооружали титушек, вербовали боевиков в ряды террористических ДНР и ЛНР, ездили в Сирию и звали Путина.

Она также опубликовала фотографии "документов", которые издали эти сепаратистские формирования.

Напомним, во Львове из Национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой уволили солиста балетной труппы Николая Санжаревского, подозреваемого в оказании поддержки и финансирования сепаратистов.

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