Собирался убить Порошенко и Авакова: в чем суд обвиняет Рубана

Глава "Офицерского корпуса" якобы планировал обстрел Рады и АП из минометов и гранатометов.
Об этом говорится в сообщении о подозрении, текст которого опубликовало интернет-издание "Страна". Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
В документе отмечается, что Рубан собирался совершить террористический акт "с целью
По данным СБУ, Рубан намеревался обстрелять здания Верховной Рады, Администрации президента и ряд других домов в Правительственном квартале из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Сделать это он планировал в то время, когда пребывания на заседании парламента находились президент, руководители силовых структур и другие госдеятели. А ночью якобы планировалось захватить Раду, убив охранявших ее правоохранителей.
"Одновременно с этим, с использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства", – сказано в сообщении о подозрении.
Ранее СМИ сообщали, что Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.